Париж, 9 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Французский телеканал France 3 намерен показать четыре фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), об этом 8 июня во время пресс-конференции сообщил журналистам руководитель подразделения документальных фильмов телеканала Эммануэль Мижо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Оливер Стоун в течение последних двух лет потратил почти 50 часов на разговоры с Владимиром Путиным, всего было двенадцать встреч, съемки проходили в различных местах России», — сказал Мижо.

По мнению менеджера телеканала этот материал является исключительным. Он собщил, что первые две серии фильма будут показаны на телеканале 26 июня в прайм-тайм, остальные серии выйдут 28 и 29 июня.

Напомним, ранее в интервью журналистам телеканала ABC Оливер Стоун заявил — он считает, что журналистка канала NBC Мегин Келли не была готова к тому, чтобы брать интервью у Владимира Путина.

С точки зрения режиссера, она продемонстрировала все недостатки современной журналистики США, с одной стороны — Келли выглядела привлекательно и задавала провокационные вопросы, с другой — она была не в состоянии дискутировать с Путиным на равных и противостоять ему, поскольку многого не знает.

Фильмы Стоуна про интервью с президентом РФ покажет также кабельный телеканал США Showtime. Показ первой серии документального фильма запланирован на 12 июня 2017 года.