Буэнос-Айрес, 9 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель 8 июня в ходе своего визита в Аргентину призвала страны Латинской Америки не прекращать усилия по достижению «мирного урегулирования» кризиса в Венесуэле, сообщает El Periódico.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Многие люди страдают от катастрофической ситуации дефицита в стране с большим количеством ресурсов», — посетовала канцлер, выразив сочувствие по поводу гибели «десятков» людей в протестах на улицах Венесуэлы.

«Я хочу призвать страны региона продолжать свои усилия по достижению мирного урегулирования в Венесуэле», — призвала канцлер во время лекции для студентов и молодых ученых в Буэнос-Айресе.

В частности, Меркель выразила уверенность в эффективности работы, которая может быть сделана в рамках региональных организаций, таких как МЕРКОСУР (MERCOSUR).

Для канцлера «есть обнадеживающие примеры» того, как в регионе «конфликты могут быть решены путем демократических процессов», как конфликт с партизанами в Колумбии, однако для Меркель Венесуэла стала примером того, что происходит «когда правительство сокращает деятельность оппозиции».

Напомним, это первый официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Аргентину, где она встретилась с президентом Маурисио Макри.

Столица Аргентины является первой остановкой в латиноамериканском турне канцлера Германии, в ходе которого Меркель также планирует посетить Мексику, где 9 июня должна встретиться с президентом Энрике Пенья Ньето.