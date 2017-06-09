Вашингтон, 9 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц, представляющий интересы главы государства в ходе расследования так называемого «российского дела», убедил его не комментировать в Twitter заявления экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

Адвокат посчитал, что лучшее, что можно сказать по поводу выступления Коми — это «ничего не сказать». «Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — заявил экс-глава Нью-Йорка, близкий знакомый Трампа Рудольф Джулиани.

Источники издания в Белом доме заявили, что адвокат пообещал Трампу достаточно агрессивно отстаивать его интересы перед общественностью. В Twitter глава государства не писал более суток, тогда как ранее он часто комментировал все важные события именно в этой соцсети.

После выступления Коми в комитете по разведке сената США Трамп не отвечал на вопросы журналистов, опираясь на заранее подготовленные ответы, подчеркивает издание. В развернутым комментарием к СМИ вышел Касовиц. Он трактовал неоднозначные заявление Коми в пользу Трампа.

Напомним, 8 июня Коми принял участия в слушаниях, которые проходили в американском в сенатском комитете по делам разведки. Слушания посвящались «вмешательству России» в минувшие президентские выборы в США.

Бывший глава ФБР, в частности, сообщил, что президент, когда Коми возглавлял ведомство, спрашивал, есть ли возможность прекратить расследование в отношении бывшего советника главы государства Майкла Флинна. При этом он не требовал прекратить расследование, но было понятно, что он бы хотел побыстрее «закрыть дело». Однако Коми заявил, что его уволили, очевидно, именно из-за этого расследования.