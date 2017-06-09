Киев, 9 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. На 0,4% выросла инфляция на Украине в мае 2017 года, сообщает государственная служба статистики Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Согласно статистическим данным, в апреле уровень инфляции составлял 0,9%. В мае этот показатель вырос до 1,3%. При этом с начала 2017 года уровень инфляции составил 6,2%.

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Отмечается, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) рост инфляции в мае составил 13,5% по сравнению с 12,2% в апреле.

Напомним, согласно данным международного рейтингового агентства Fitch, экономическая ситуация на Украине характеризуется «слабой внешней ликвидностью, высокой долговой нагрузкой и структурным недостатками».

Также, по данным агентства, в 2017 году ожидается замедление роста ВВП Украины до 2%, а уровень инфляции составит 11,2%.

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