Москва, 9 июня, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Инициатива о введении специальных акцизных марок для пива и пивных напитков нашла поддержку в правительстве РФ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин.

Владимир Югасов ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

«Да, поддерживаем» — заявил Хлопонин в кулуарах 15-й межправительственной комиссии Россия — Абхазия.

Подробнее говорить о сроках ведения маркировки Хлопонин не стал.

Как отмечают «Ведомости», идею о введении специальных федеральных и акцизных марок для пива концептуально поддерживают в Росалкогольрегулировании. Это следует из письма руководителя ведомства Игоря Чуяна, адресованного депутату Госдумы Андрею Галушко («Единая Россия»). Инициатива о введении маркировки исходит от Национального союза защиты прав потребителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается тенденция снижения продажи пива населению. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году продажи пива составили 53,3 литра на человека, тогда как в 2011 году показатель составлял 70,8 литра — падение составляет около 25% за пять лет.

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