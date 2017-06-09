Пекин, 9 июня, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 9 июня паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,7971 юаня за доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

ЦБ КНР второй рабочий день подряд продолжает ослаблять китайскую валюту. 8 июня доллар укрепился на 72 базисных пункта, 9 июня юань ослаб еще на 41 пункт. В Пекине подчеркивают, что ослабление национальной валюты является временным явлением, кроме того власти КНР подчеркивают, что временные колебания юаня не сигнализируют о проблемах в экономике страны, пишет «Синьхуа».

Статистика, опубликованная накануне Главным таможенным управлением КНР, демонстрирует рост внешнеторгового оборота страны, что, в свою очередь, возможно при невысоком курсе юаня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня Народный банк Китая ослабил национальную валюту впервые за шесть рабочих дней, накануне юань значительно укрепился в связи с заявлениями властей страны о пересмотре методики расчета паритетного курса к доллару США.