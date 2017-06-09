Париж, 9 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Французские ученые заявили о том, что жирная пища действует на человека как наркотик, вызывая у него чувство веселья. Об этом пишет Рен-ТВ.

FotoshopTofs Жирная пища

Как сообщается, исследователи провели ряд экспериментов на грызунах, в которых попытались установить действие жирной пищи.

Мышей кормили сначала жирной пищей, а потом переводили их на обычный рацион питания. При этом грызуны сразу становились вялыми и неактивными.

Ученые считают, что такой эффект связан процессами, которые происходят в их мозгу. Чувство усталости и опустошенности без жирной еды сопоставимо с ожиданием наркомана своей дозы.

По мнению ученых, полученные результаты справедливы и для человека. Развитие ожирения происходит именно по этой причине — человек хочет употреблять жирную пищу в больших количествах, так как она вызывает у него чувство веселья.