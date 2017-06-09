Екатеринбург, 9 июня, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утвердили основную часть проекта планировки территории для строительства третьего пускового комплекса Южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Постановление об этом было принято на заседании правительства Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Теперь документ будет направлен на государственную экспертизу, которая, по словам министра транспорта и связи региона Василия Старкова, ориентировочно будет готова к концу июня, после чего проект будет готов к реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 2014 году владельцы садового товарищества «Южный» выступали против строительства ЕКАД, так как по старому плану он проходил в непосредственной близости от садов. Тогда руководство области прислушалось к мнению садоводов и в план были внесены корректировки, которые прошли дальнейшее общественное согласование.

Напомним, что строительство ЕКАД началось в 1994 году, а протяженность автодороги составляет более 94 километров. Строительство объекта разбито на шесть участков, причём пять из них были построены в период с 1997 по 2011 годы и это более 58 километров трассы. Строительство шестого участка протяжённостью 35 километров началось в конце 2011 года.