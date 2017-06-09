Сеул, 9 июня, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Характеристики новой версии Kia Rio были опубликованы вместе с документом Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на сайте Росстандарта, об этом 8 июня сообщило издание Авторевю.

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Согласно выложенной документации, колесная база автомобиля составит 2600 мм, длина — 4400 мм, ширина — 1740 мм, а высота — 1470 мм. Снаряженная и допустимая полная масса автомобиля будет такой же, как и у Hyundai Solaris нового поколения — 1110 (1198) кг и 1565 кг.

Аналогичны машины и по предлагаемым двигателям, это будут бензиновые моторы объемом 1,4 л (мощность — 99,7 л.с.) и 1,6 л (мощность — 123 л.с.). К данным силовым установкам будут предлагаться два варианта трансмиссии — ручная коробка или АКПП на шесть передач.

«Авторевю» пишет, что Rio техническому оснащению будет также полностью идентична Solaris. На машине будут также установлены подушки безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер, электрические стеклоподъемники, функция обогрев боковых зеркал, система контроля давления в шинах.

На обоих автомобиля будет установлена система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. По мнению автора статьи, поскольку Hyundai Solaris и Kia Rio как и прежде будут технически идентичными автомобилями с разным исполнением кузова, то цена на них также будет одинаковой.

Напомним, история модели Kia Rio началась с другой модели компании — хэтчбэка Kia Pride, который был выпущен в 1978 году. Автомобиль создавался совместно компаниями Kia, Ford и Mazda, он продавался в США как Ford Festiva. Затем была модель Kia Avella (выпускалась с 1994 года) и уже в 1999 году автомобиль получил название Rio.

На европейском рынке машина присутствует с 2000 года. В 2002 году автомобиль был обновлен, изменениям подверглась как внешность, так и салон, следующее обновление модель получила в 2006 году.