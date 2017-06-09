Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 9 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум.
- Грузинские спецслужбы охотятся за нелояльными азербайджанцами;
- Вашингтон и Токио пытаются втянуть Россию в травлю КНДР;
- Суета вокруг БелАЭС. Литва и Польша зря тратят силы на пропаганду;
- Трамп «кинул» друзей по «Семерке» — а чему, собственно, они удивляются?
- 30 тыс. красноярцев могут лишиться работы. Что говорят власти?
- Новосибирск страдает от некомпетентного мэра — коммуниста?