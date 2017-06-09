Вашингтон, 9 июня, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Основная часть активов американской интернет-компании Yahoo будет продана телекоммуникационной корпорации Verizon. Акционеры Yahoo одобрили сделку, сообщает онлайн-портал Business Insider.

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Сумма сделки составит $4,48 млрд, заключение договора намечено на 13 июня. Verizon станет владельцем основного интернет-бизнеса Yahoo, в том числе поисковой системы, службы электронной почты и новостей. Эти активы наиболее востребованы инвесторами.

О готовящейся сделке стало известно летом 2016 года, и руководство Yahoo рассчитывало заключить договор о продаже активов до апреля 2017 года. Однако сделка была отложена из-за скандала вокруг хакерских атак, направленных против Yahoo.

Когда информация о кибератаках вскрылась, в Verizon заявили о необходимости получить полное представление о масштабе их последствий. Так, оказались похищенными данные более 1,5 млн пользователей, что могло отразиться на состоянии активов Yahoo.

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