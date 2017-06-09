Хабаровск, 9 июня, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Хабаровский край значительно улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, поднявшись сразу на 30 пунктов. Глава региона заявил и о том, что в крае будут созданы 2 новых поселения на бесплатных гектарах, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил качественную работу главы региона Вячеслава Шпорта по улучшению инвестиционной привлекательности территории:

«Губернатор здесь лично возглавил проектный офис, предметно занимается работой по улучшению делового климата. Поэтому и результат есть», — сказал полпред.

Между тем, ни один из дальневосточных регионов не вошел в первую 20-ку инвестиционного рейтинга. Хабаровский край, который сегодня лидирует среди дальневосточных регионов, с прошлогоднего 73 места взлетел на 43. Это, безусловно, успех команды губернатора Шпорта. Но это же свидетельствует и о том, насколько Дальний Восток, с его несметными богатствами, отстает в развитии от центральных и западных регионов РФ.

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Тем не менее, успехи у региона, бесспорно, есть. Реанимирован после многолетней «комы» завод «Амурметалл» — единственный в ДФО электросталеплавильный завод. Ожили и получили новые заказы Хабаровский и Амурский кораблестроительный заводы. И сегодня уже не «несбыточная мечта», а реальность строительство новых военных кораблей и гражданских теплоходов, а также — судов для рыбопромыслового флота.

В Комсомольске-на-Амуре строят высокоинтеллектуальные самолеты. Авиастроение вообще является ведущей отраслью региона.

В крае появились две первые в РФ ТОСЭР, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, создана еще одна — в Николаевске-на-Амуре. Статус свободного порта введен в Ванинском районе, в сентябре режим порто-франко будет распространен на Хабаровск и Советскую Гавань.

В регионе значительно сократились сроки на подключение объектов к различным сетям. Раньше для этого бизнесу требовалось 300 дней, сегодня сроки сократились, в среднем, до 100.

Сократилось и количество процедур, необходимых бизнесу для подключения к сетям — раньше их было 30, сегодня осталось всего 13, самых необходимых.

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Новые населенные пункты на дальневосточных гектарах в Хабаровском крае появятся в местах, где рядом собралось не менее 200 обладателей земельных участков. Люди сами обратились в правительство региона с просьбой придать их обретенной земле статус населенных пунктов — в таком случае власти имеют право помочь с прокладкой коммуникаций, обеспечить доступ к кредитам под льготный процент. Такую помощь Вячеслав Шпорт пообещал обладателям гектаров лично.

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Как сообщало ИА REGNUM, властям Хабаровского края удалось переломить ситуацию в экономике. В регион приходят инвесторы. В частности, интерес к свободному порту Ванино, где уже действуют крупные российские компании, проявили еще 18 компаний с общим объемом инвестиций 72 млрд рублей. Между тем, регион имеет экологические проблемы. Главная из них — состояние реки Амур. С проблемой загрязнения Амура несколько лет совместно борются как российские, так и китайские власти и ученые. Судя по богатейшим уловам лосося в ходе Путины — 2016, когда рыбаки региона установили вековой рекорд, успехи несомненно, есть.

Еще одной проблемой остаются лесные пожары, которые, по наблюдениям специалистов, чаще всего происходят по вине человека. Вопросы экологически-безопасной деятельности угольных портов правительство региона держит на особом контроле. Меняется к лучшему ситуация в ОАО «Ванинский морской торговый порт». В Советской Гавани компания «Ремсталь», ставшая причиной недовольства жителей в связи с началом перевалки угля без оборудования для пылеподавления, приобретает специализированную технику и строит очистные сооружения.