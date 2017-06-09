Москва, 9 июня, 2017, 08:34 — ИА Регнум. В четверг, 8 июня, Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку «Транснефти» и «Сбербанка», в результате которой трубопроводная компания понесла убытки в 66 млрд рублей. Об этом передает РИА «Новости».

Суд

"Суд обязал применить последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции, — говорится в сообщении. — Стороны должны будут возвратить друг другу все полученное по сделке».

Речь идет о соглашении-2013, связанном с производными инструментами на финансовых рынках. В стадии прений по делу представитель «Транснефти» обвинил Сбербанк в том, что кредитная организация «навязала» сделку под видом субсидии.

В свою очередь, представители Сбербанка намерены в ближайшее время обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, признавшего недействительной сделку финучреждения с «Транснефтью».