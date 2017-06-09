Омск, 9 июня, 2017, 08:32 — ИА Регнум. По инициативе прокуратуры суд постановил взыскать с бывшего руководителя ООО НПО «Мостовик» 635 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 июня, в прокуратуре Омской области.

(сс) Суд

Кировский районный суд Омска рассмотрел исковое заявление первого зампрокурора Омской области о взыскании с бывшего гендиректора «Мостовика» Олега Шишова ущерба в размере 635 млн рублей 8 июня 2017 года. Прокуратура обратилась в суд после того, как вступил в законную силу приговор Куйбышевского районного суда Омска, назначившего Шишову наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.

В суде установлено, что Олег Шишов в 2009—2012 годах внес в финансовые документы компании «Мостовик» и налоговые декларации ложные сведения о выполнении организациями-контрагентами, в том числе номинальными, строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. При этом фактически предприятия не осуществляли указанные в документах и декларациях работы. В результате гендиректор «Мостовика» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 478 млн рублей.

В декабре 2013 года Шишов преднамеренно не исполнил договорные обязательства по строительству окружной дороги Омска (участок Федоровка-Александровка). Он предоставил фиктивные документы и получил в качестве аванса из областного бюджета 526 млн рублей. Из этих денег 79 млн рублей были потрачены на строительные работы, а остальное — на иные цели. Более 289 млн рублей были возвращены в бюджет Омской области АКБ «Росбанк» в виде банковской гарантии выполнения «Мостовиком» обязательств по строительству дороги.

Кировский районный суд Омска удовлетворил требования первого заместителя прокурора области, постановив взыскать с Олега Шишова 635 млн руб. в качестве материального ущерба, причиненного преступлением.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство Олега Шишова об условно-досрочном освобождении.