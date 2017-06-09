Пермь, 9 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Законопроект об обращении с отходами предусматривает стимулирование раздельного сбора отходов. Это важный механизм развития системы обращения с отходами. Правда, кардинально изменить сложившуюся ситуацию это вряд ли поможет без других мер. Решить проблему можно только комплексно, считает кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Андреев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Ben_Kerckx Свалка. Мусор

«Прежде всего, необходимо внедрение механизмов для развития перерабатывающей отрасли, снижения образования отходов», — отметил ученый.

По его мнению, многое будет зависеть от выбранного оператора. По сути, рынок будет монополизирован в каждом регионе, что может отрицательно повлиять на конкуренцию и развитие.

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Напомним, что правительство России поддержало инициативу Минстроя выделить субсидии из средств экологического сбора тем субъектам РФ, которые перейдут на новую систему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами до конца 2017 года. Граждане смогут продавать мусор переработчикам напрямую, а также получат льготные тарифы за его раздельный сбор. Поправки позволят домохозяйствам самостоятельно продавать отходы перерабатывающим компаниям без особой лицензии. Те же, кто будет собирать мусор в раздельные контейнеры, смогут оплачивать услуги по обращению с отходами по сниженным тарифам.