Вашингтон, 9 июня, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Deutsche Bank ответил отказом американским конгрессменам на просьбу предоставить данные о финансовых операциях президента США Дональда Трампа и членов его семьи, сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Отказ связан с банковской тайной. Банк ответил пяти конгрессменам-демократам, что уважает те границы, которые «Конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации».

Запрос в банк был направлен 23 мая демократами из комитета палаты представителей Конгресса США по финансовым услугам. В нем, в частности, конгрессмены интересовались кредитами Трампа на операции с недвижимостью, гарантии под которые якобы дало правительство РФ.

Также демократы заинтересовались внутренней перепиской в банке относительно займов Трампу и членам его семьи и данными о выводе из России порядка $10 млрд в 2011—2015 годах.

В запросе содержалась и просьба предоставить внутреннюю переписку сотрудников Deutsche Bank относительно займов Трампу и членам его семьи. Речь идет о внутренней проверке счетов президента США на предмет наличия его связей с Россией, которая прошла в феврале.

Подозрительных операций найдено не было, пишет The Guardian. Ответ конгрессменам банк должен был дать до 2 июня, однако немецкая кредитная организация заявила, что предоставит отчет лишь в ответ на соответствующий закону США запрос от парламентского комитета, а не только от демократов. Республиканцы отказались подписывать запрос.