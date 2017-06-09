Москва, 9 июня, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Покупатели не смогли усилить зарождающийся бычий импульс на азиатской сессии 8 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цены на нефть продолжили снижаться.

the3cats Нефть

Восстановление котировок было прервано европейскими трейдерами. Резкое снижение цен на Brent до $47,54 совпало с укреплением американского доллара после решения ЕЦБ сохранить ставки на прежних уровнях. После пресс-конференции Марко Драги и выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми цена вернулась к уровню $48,33.

Беспокойство трейдеров относительно перспектив запасов в США давит на цены. Поддержка находится на уровне $47,05. Последний рубеж, после которого сложно будет остановить падение до $43,50−43,60 рубля.

Чтобы покупателям технично увести цену вверх, им нужно бросить все силы на защиту уровня $47,20. Рикошет от этого уровня станет для них хорошим знаком. 9 июня с утра баррель нефти марки Brent стоит $47,80 (-0,23%).

Напомним, 8 июня торги по нефти завершились снижением. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,41%, до $47,86 за баррель, WTI — на 0,19%, до $45,89 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 3,93%, до $46,50 за баррель.

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