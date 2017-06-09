Москва, 9 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 8 июня открылись ростом по курсу рубля на фоне восстановления цен на нефть. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марко Драги рубль продолжил отыгрывать потери у иностранных валют, несмотря на снижение нефтяных котировок на 2%, до $47,54, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

ЕЦБ не стал менять ставки, но понизил свои прогнозы на инфляцию в регионе. Пресс-конференция Марио Драги обеспечила всплеск волатильности на валютном рынке Форекс, но главе ЕЦБ удалось удержать курс евро/доллар в диапазоне 35 пунктов. Благодаря этому на Мосбирже отсутствовали резкие колебания в паре евро/рубль.

Вялая реакция на выступление Драги могла быть вызвана ещё и тем, что участники рынка ждали выступления бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Он не удивил их своими заявлениями. На слушаниях в Сенате отсутствовали явные обвинения в адрес России по вопросу возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование ФБР. Ближе к закрытию торгов в Европе курс доллара снизился до 56,81 руб., курс евро — до 63,68 руб.

9 июня на торгах в Азии Brent торгуется в минусе на 0,3%. Скорость снижения котировок снизилась. Поддержка находится на уровне 47,05, поэтому продавцы попытаются довести цену до этого уровня. Рубль отреагирует на снижение цен на нефть, если цена уйдёт ниже $47.

Курс доллара скорректировался на 50% от роста с 56,42 до 57,17 руб. Учитывая, что сегодня пятница и все важные события для рынков завершились, перед выходными рубль может незначительно подешеветь. При снижении курса доллара до 56,70 рубля и ниже, про его рост выше 57 рублей можно будет опять забыть на время.

Напомним, 8 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 16,50 копейки (-0,29%), до 56,91 рубля, курс евро — на 63,80 копейки (-0,84%), до 63,80 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,3 млрд (-43,9%), евро/рубль — 348,9 млн евро (-32,38%).

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