Лондон, 9 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Консервативная партия Великобритании не сможет получить большинства в британском парламенте, поэтому партии премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй придется создавать коалицию, сообщает The Independent.

Великобритания

Для достижения парламентского большинства консерваторам необходимо получить на 20 мест в законодательном органе больше, однако на данный момент неоглашенными являются всего лишь 19 мест. Теперь, как ожидается, Консервативной партии придется создавать правительство с помощью коалиции с Демократической юнионистской партией.

На фоне неблагоприятного исхода выборов, о проведении которых в апреле заявила Тереза Мэй, по всей видимости, на основании обнадеживающих данных соцопросов, глава британского правительства сталкивается с многочисленными призывами покинуть партию, главой которой она является.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Соединенном Королевстве прошли 8 июня. По их результатам будет сформирован новый состав Палаты общин — нижней палаты британского парламента, в котором заседает 650 депутатов. Формировать правительство будет та партия, на долю которой придется более 50% мандатов.

О проведении внеочередного голосования в апреле заявила Тереза Мэй, премьер-министр страны. На момент объявления выборов Консервативная партия имела сильную поддержку, однако на фоне двух терактов, совершенных исламистами в Манчестере и Лондоне, позиции консерваторов ослабли.