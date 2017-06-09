Токио, 9 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Из Японии на Южные Курилы 18 июня вылетит первый чартерный рей, заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

gekiyaku.com Южные Курилы

Договоренность об этом была достигнута во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в апреле 2017 года.

Глава МИД официально подтвердил называвшуюся ранее дату первого в истории отношений двух стран чартерного рейса из Японии на Южные Курилы. Ожидается, что первыми пассажирами станут граждане Японии, которые раньше жили на островах и поедут навестит могилы предков.

Ранее поездки в рамках безвизовых обменов между Японией и Россией осуществлялись морским путем. Чартер направится на острова Кунашир и Итуруп.

Напомним, в ходе встречи в Москве 27 апреля Владимир Путин и премьер-министр Японии договорились об организации визита на южные Курилы японской государственной частной миссии для изучения деловых возможностей и потенциала налаживания совместной хозяйственной деятельности.

30−31 мая японская делегация посетила город Южно-Сахалинск, где были организованы встречи с представителями администрации области, и в конце июня бизнес-миссия побывает непосредственно на южных Курилах.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.