Екатеринбург, 9 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа архитекторов подготовила экспертное заключение о возможности строительства в акватории городского пруда храма в честь святой великомученицы Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители молодежного отделения Союза архитекторов.

Великомученица Екатерина. Икона

Документ подготовлен преподавателями УралГАХА и молодёжным отделением Союза архитекторов и будет отправлен в соответствующие инстанции города Екатеринбурга и Свердловской области.

В экспертизе приведено несколько аргументов против возможности постройки храма именно в акватории городского пруда. В первую очередь указано, что строительство храма нарушит архитектурный ансамбль города, полностью поглотит спортивный комплекс «Динамо» и частично Храм-на-крови. Также эксперты поясняют сложности, которые возникают в сфере законодательства, так как во исполнение Земельного, Водного и Градостроительного кодексов России придётся провести множество процедур, в том числе и публичных. При этом результат их не запланирован. Также в документе указывается на «неисторичность» проекта и вычурность представленного эскиза. Приводятся и возможные экологические последствия строительства, а также угроза метрополитену, который проходит под землёй в районе предполагаемой постройки.

Эксперты также упомянули и социальный аспект, так как строительство храма в акватории пруда переносится горожанами с инициаторов на региональные и городские власти, а также на Екатеринбургскую епархию, что вызывает социальную напряжённость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городскую думу и администрацию Екатеринбурга открытое письмо против строительства храма-на-воде направила ещё одна группа архитекторов города. Они просят прислушаться к профессиональному сообществу и не согласовывать разрешение на возведение насыпного острова в акватории городского пруда для строительства на нём культового сооружения.

Напомним, что идея строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда Екатеринбурга была озвучена в 2016 году. Уже тогда в адрес данной инициативы прозвучало немало критики. В конце 2016 года архитекторы организовали общественные слушания, но ответственные за принятие решения чиновники города и области их проигнорировали. Тогда же появилась идея проведения экспертизы для её представления в администрацию Екатеринбурга и правительство Свердловской области.