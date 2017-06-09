Москва, 9 июня, 2017, 08:04 — ИА Регнум. "В голосовании участвуют 4,5 тыс. домов. Из них 200 домов точно не войдут в программу, еще 200 домов находятся в пограничном состоянии. Они также вряд ли будут принимать участие в реновации», — отметил Собянин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом. Отражение

Вместе с тем есть такие дома, которые не включены в список, однако их жители провели собрания и высказались за вхождение в перечень подлежащих реновации. Таких жилых домов — около 400, добавил мэр. Из них от 270 уже получены протоколы собраний, таким образом, общее число домов в рамках программы реновации составит все те же 4,5 тыс.

Мэр столицы пояснил, что на реализацию программы потребуется по меньшей мере 15 лет. При этом количество домов, признаваемых аварийными, будет расти «в арифметической прогрессии». Так, через 10 лет аварийными будут признаны почти 3,5 тыс. московских домов, еще через пять лет — около 2 тыс. домов.

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Собянин также рассказал об аварийных зданиях, построенных в 1950-е годы, которые не включены в программу, так как считаются памятниками модернизма. Жильцы таких домов могут проголосовать за реновацию, тогда их переселят, а само здание — сохранят и отреставрируют, пояснил мэр.

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