Париж, 9 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Стали известны участницы финала в женском одиночном разряде. В решающем поединке встретятся представительница Латвии Елена Остапенко и румынка Симона Халеп.

Basheer Tome Теннисный матч

Если в участие в финале румынской теннисистки было довольно предсказуемым, хотя в полуфинале она играла со вторым номером посева чешкой Каролиной Плишковой, то выход в эту стадию турнира Елены Остапенко стал неожиданностью.

В полуфинальном матче теннисистка из Латвии обыграла швейцарку Тимя Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Остапенко опередила соперницу по активно выигранным очкам — 50 против 22. Кроме того, у нее было больше невынужденных ошибок — 45 против 19 у соперницы.

Симона Халеп в полуфинальном поединке в трех партиях переиграла чешку Каролину Плишкову — 6:4, 3:6, 6:3.

Отметим, что Остапенко никогда раньше не проходила дальше третьего раунда на турнирах Большого шлема. Для Халеп этот финал Roland Garros станет вторым в карьере — в 2014 году она уступила Марии Шараповой.

Roland Garros. ½ финала. Женщины.

Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бачински (Швейцария) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3

Симона Халеп (Румыния) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:4, 3:6, 6:3