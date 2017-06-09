Находка, Приморский край, 9 июня, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Глава приморского города Находка Андрей Горелов временно дисквалифицирован за неисполнение требований прокуратуры по публикации поправок в Устав города. Такое решение в четверг, 8 июня, вынес Находкинский городской суд. Об этом сообщается на сайте администрации Находкинского городского округа.

Находка

«Суд 8 июня вынес в отношении действующего главы Находки решение об административном правонарушении по ст.17.7 «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении» Кодекса об административных правонарушениях РФ, — говорится в сообщении. — Главе города вменялось неисполнение требований прокуратуры по публикации поправок в Устав Находкинского городского округа».

Отмечается, что Горелов намерен обжаловать в Приморском краевом суде решение о своей временной дисквалификации, и в настоящее время продолжает исполнять должностные обязанности главы Находки.