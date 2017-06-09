Эдинбург, Великобритания, 9 июня, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Шотландская епископальная церковь признала однополые союзы: таким парам разрешено венчаться в храмах, сообщает ВВС.

Scotland.anglican.org Шотландская епископальная церковь

За поправку к каноническому правилу, что брак — это союз мужчины и женщины, проголосовал синод (высший церковный совет) в Эдинбурге. Поправку, разрешающую венчать однополые пары, приняли шесть из семи епархий.

Теперь венчание однополых пар возможно в любой англиканской церкви Шотландии. Тем не менее, у священников осталось право отказать в проведении таинства, если это противоречит их убеждениям.

Шотландская епископальная церковь, входящая в Англиканское сообщество, стала первой в сообществе, одобрившей заключения однополых союзов. С 2014 года такие союзы легализованы в Шотландии, однако ранее церковь их не поддерживала.

Вопрос о церковном союзе однополых пар обсуждался в епархиях с 2016 года. Предложение не поддержала епархия Абердин и Оркней.

С 1967 года гомосексуализм на территории Англии и Уэльса декриминализован: гомосексуальные контакты были разрешены в рамках «частной жизни» между мужчинами старше 21 года. В 1994 году возраст согласия был снижен до 18 лет.

Единственная часть Соединенного Королевства, которая пока воздерживается от легализации однополых союзов, — Северная Ирландия.