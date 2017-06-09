Берлин, 9 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии не хочет быть «лидером свободного мира», пишет Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Об этом Ангела Меркель заявила в ходе официального визита в Аргентину 8 июня.

На вопрос журналиста, заменит ли она «изоляционистского» президента США Дональда Трампа на посту «лидера свободного мира», Меркель дала понять: ни одна страна в этом мире не может справиться в одиночку со своими проблемами, лидеров быть не должно, нужна кооперация всех стран.

Канцлер также подчеркнула, что она не пытается создать «альянс против Трампа», хоть и негативно относится к его протекционистской политике.

«Протекционизм выгоден отдельной группе людей и в краткосрочной перспективе, но если мы говорим о долгосрочных торговых отношениях, дело обстоит иначе», — отметила Меркель.

Вопросы международной торговли будут стоять на повестке дня саммита G20, который состоится в Гамбурге 7—8 июля 2017 года.

Дональд Трамп может стать обузой для Меркель, потому что его позиции противоположны позициям лидеров других стран, пишет Der Spiegel.

Предвидятся серьезные споры не только вокруг торговых отношений, но и вокруг международного соглашения по климату, выход из которого США объявили в начале июня текущего года.

«Как хозяйка саммита я буду стремиться сделать все возможное, чтобы добиться определенных соглашений между странами-участницами по многим международным вопросам», — добавила канцлер.