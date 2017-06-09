На Поклонскую на Украине подадут в суд за «государственную измену»
Киев, 9 июня, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Уголовное дело по четырем статьям на бывшего прокурора Республики Крым Наталью Поклонскую будет в ближайшее время передано в суд, заявил следователь генеральной прокуратуры Украины Андрей Атаманчук, передает 8 июня украинский «24 канал».
По его словам, депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской украинская прокуратура вменяет «государственную измену», «изменение территориального устройства и границ Украины» и «участие в преступной организации», всего четыре уголовных статьи.
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Также Атаманчук добавил, что дело Поклонской может быть рассмотрено заочно. Максимальное лишение свободы по всем статьям — 15 лет.
Напомним, первоначально, до 2014 года, Наталья Поклонская работала прокурором на Украине в Автономной Республике Крым. После государственного переворота на Украине и присоединения Крыма к России в результате референдума, Поклонская стала работать прокурором уже в российском Крыму.
С 5 октября Поклонская является депутатом Госдумы РФ.
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