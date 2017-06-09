Москва, 9 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Российские летчики уезжают работать в страны Азии, в частности, в Китай. Оттоком кадров серьезно обеспокоены Минтранс и авиакомпании, пишет «Коммерсантъ».

Максим Додонов Красная Весна Самолет

По данным издания, за последние 2,5 года в этот регион из России уехали работать более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Треть уехавших в Азию пилотов выбрали местом работы Китай.

В Минтрансе и в авиакомпаниях считают основной причиной оттока кадров высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. По данным источника издания, уход сразу 12 КВС мог привести к сокращению полетной программы авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Помимо «ВИМ-Авиа», утечка пилотов затронула авиакомпании S7, «Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр». Основная причина оттока экономическая: в странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава.

В частности, там нет квот и каких-либо ограничений для пилотов-иностранцев, существует лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства, которые подбирают кадры в России и других странах.

В Китае в 2016 работало 50,5 тыс. пилотов, из них — 25,2 тыс. коммерческих. В ближайшие 20 лет китайские авиакомпании будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год, всего в стране 59 авиаперевозчиков и 218 аэропортов, за год перевозки пассажиров выросли на 12% (до 488 млн человек).

Китайские компании проявляют интерес к российским пилотам, в основном их интересуют КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил изданию, что дефицит российских КВС действительно есть и «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5−2 раза выше».

В Минтрансе также подтвердили тенденцию утечки кадров, но заявили о гораздо меньшем масштабе проблемы. Предложения для предотвращения ухода пилотов обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и скоро «будут представлены на общественное обсуждение».