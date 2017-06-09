Киев, 9 июня, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины готово к введению визового режима с Россией, если соответствующее решение будет принято. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь», — пояснил он.

Климкин подчеркнул, что одобряет введение виз с Россией. Однако, по его мнению, придется бороться с противодействием Москвы, так как «Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство».

Кроме того, введения виз недостаточно, считает Климкин. Необходимы биометрические паспорта и другие меры контроля граждан России, въезжающих на Украину.

«Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — сказал министр.

Отметим, что представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко 8 июня заявила о том, что введение визового режима с РФ потребует значительных затрат. Так, на создание сети консульских учреждений понадобится по меньшей мере 1,5−2 млрд гривен, встанет и проблема организации пограничного контроля в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года Европейский парламент принял решение о введении безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. В этой связи в Киеве вновь зазвучали высказывания о необходимости ограничить свободный въезд российских граждан на Украину. В частности, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос о визовом режиме с Россией уже «перезрел».

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7 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва будет вынуждена применить к Киеву зеркальные меры в случае введения визового режима с РФ. При этом он добавил, что определит ответные меры лично глава государства Владимир Путин. Ранее, 6 июня, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ответной мерой в случае введения Киевом визового режима с РФ станет введение визового режима с Украиной.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала заявления о введении виз с Россией нелогичными. По ее мнению, Киеву сначала стоит обеспечить своим гражданам нормальные социально-экономические условия.

«Это (визовый режим) будет своего рода счетчик. Он покажет, кто куда больше ездит: украинцы в Россию или россияне на Украину», — сказала Савченко.

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