Токио, 9 июня, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Японии приняла проект закона, предусматривающий отречение от престола 83-летнего императора Акихито в связи с его пожилым возрастом и состоянием здоровья. При подготовке документа правительство старалось избежать создания прецедента, чтобы не вводить отречение монархов в систему. Об этом сообщает в пятницу, 9 июня, Japan Times.

Акихито

«Специальный закон позволит императору Акихито стать первым за 200 лет правителем, добровольно сложившим свои полномочия, — говорится в сообщении. — Согласно действующему законодательству, император может покинуть престол только тогда, когда умирает».

Согласно документу, который поддержали 235 из 242 депутатов, император Японии передаст власть своему сыну, наследному принцу Нарухито.

День, когда произойдет передача власти, будет назван до конца 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении покинуть престол Акихито, который по-прежнему выполняет ряд официальных функций, стало известно в начале июля 2016 г. Такое решение монарх связывает с проблемами со здоровьем, из-за которых он может лишиться возможности исполнять возложенные на него обязательства.

Читайте также: Закон об отречении императора Японии от престола могут принять до 18 июня