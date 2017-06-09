Москва, 9 июня, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Баскетбольный ЦСКА на своем паркете одержал победу над «Химками» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 94:88 в пользу «армейцев».

ЦСКА

Баскетболисты ЦСКА уверенно начали матч, обеспечив себе преимущество в пять очков по окончании первой четверти. В дальнейшем они контролировали ход встречи. К концу третьей четверти разрыв составлял уже 27 очков.

Тем не менее, баскетболисты «Химок» проявили волю и в четвертой четверти устроили настоящий штурм. Последний отрезок матча закончился с преимуществом «+21» в пользу подмосковного клуба. Однако этого не хватило для общей победы.

Самым результативным игроком в этом матче стал защитник «армейцев» Нандо де Коло, набравший 21 очко. В составе «Химок» наибольшую активность показал Алексей Швед, набравший 18 очков.

В результате — победа ЦСКА на старте финальной серии. Следующий матч «армейцы» также проведут дома. Встреча состоится 10 июня.

Единая Лига ВТБ. Финал. 1-й матч

ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) — 94:88 (18:13, 33:25, 27:13, 16:37).