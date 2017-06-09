Лондон, 9 июня, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Результаты экзит-полла досрочных выборов в Великобритании, которые прошли 8 июня, показывают, что партия тори может потерять большинство в парламенте, передает Der Spiegel.

Graeme Maclean Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже потребовал отставки премьер-министра и лидера тори Терезы Мэй.

Согласно неофициальным данным экзит-полла, Консервативная партия во главе с Мэй получит 314 мест в парламенте.

Для абсолютного большинства партии требуется 322 места. До выборов тори занимали 330 из 650 мест.

Лейбористская партия, наоборот, может улучшить свое положение: она может получить 261 место из 650, до этого партия владела 229 местами.

Официальные результаты голосования будут обнародованы 9 июня.

Если тори не заручатся большинством в парламенте, то им придется формировать коалиционное правительство меньшинства.

На роль партнера консерваторов в возможной коалиции претендует Демократическая юнионистская партия (DUP) североирландских протестантов, которая может получить, согласно данным экзит-полла, 8 мест в парламенте.