Вашингтон, 9 июня, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт назвала «самозащитой» атаку по проправительственным силам в Сирии, совершенную 8 июня.

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По ее словам, коалиция должна защищать себя и «мы считаем это (удар — ИА REGNUM ) таковым». Кроме того, авианалет не рассматривается как «эскалация», уточнила представитель американского внешнеполитического ведомства, удар можно считать «тренировочным».

В штабе коалиции уточнили, что также был сбит беспилотник проправительственных сил Сирии, поскольку он якобы пытался бомбить силы коалиции.

«Беспилотник сбросил боеприпасы, которые никак не затронули коалицию. У беспилотника были еще боеприпасы, поэтому мы сбили его», — сказал официальный представитель коалиции Райан Диллон.

Авиаудар так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой США по войскам в Сирии, воюющим на стороне Дамаска, в районе города Ат-Танф стал третьим по счету. Были атакованы несколько джипов, которые попытались приблизиться к 55-километровой зоне вокруг города.

Ранее войска коалиции атаковали силы Дамаска в районе Ат-Танф 6 июня. Тогда союзники также объяснили свои действия «угрозой». 18 мая, была обстреляна ракетами колонна союзников.

По данным Пентагона, были уничтожен танк и строительное оборудование. Уточняется, что в составе колонны двигались ополченцы.

Напомним, войска и авиация так называемой «антитеррористической коалиции», возглавляемой США, действуют на территории Сирии в нарушение всех норм международного права и без мандата ООН.