Питтсбург, США, 9 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. «Питтсбург» на своем льду одержал разгромную победу над «Нэшвиллом» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Пингвинз».

Шайба

Уже в первом периоде «Питтсбург» отправил в ворота соперника три безответные шайбы. Отличились Джастин Шульц, Брайан Раст и российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин.

Такой же сценарий получился и во втором периоде. В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Конор Шири, Фил Кессел и Рон Хэйнси. Голевая передача последнему была выполнена также Евгением Малкиным.

В третьем отрезке матча команды голов не забили. Наставник «Нэшвилла» Питер Лавиолетт даже не стал снимать вратаря в концовке, поскольку исход встречи был предрешен.

Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет в Нэшвилле 12 июня.

Плей-офф НХЛ. Финал. 5-й матч.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).