Барнаул, 9 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. С момента старта сдачи единого государственного экзамена в Алтайском крае зафиксированы три нарушения. Об этом со ссылкой на начальника отдела Минобразования и науки Алтайского края Ирину Дроздову сообщают «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Прощай, школа

По словам чиновницы, последние случаи нарушений имели место 7 июня при сдаче ЕГЭ по физике. Телефоны смогли пронести двое выпускников, за что и были удалены из аудитории. Теперь их судьбу определит государственная экзаменационная комиссия. Всего с начала итогового тестирования выявлено три нарушения (первое произошло в процессе сдачи профильной математики).

Как уже сообщало ИА REGNUM, основной этап сдачи единого государственного экзамена в Алтайском крае продолжается. Сегодня, 9 июня, обязательный ЕГЭ по русскому языку сдадут порядка 12 тысяч. Минимально для поступления в вуз участнику ЕГЭ необходимо набрать 36 баллов. Резервный день для ЕГЭ по русскому языку назначен на 29 июня, 1 июля — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.