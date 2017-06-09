Владивосток, 9 июня, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Ученые из Дальневосточного Университета работают над созданием лекарства от рака. Успешные результаты исследований привлекли внимание и немецких ученых — они подключились к работе, передает ОТР.

Ronile Ламинарии. Морские водоросли

Препарат делает раковые клетки более восприимчивыми к химиотерапии. В его состав входит экстракт грибов с поверхности морской травы. Это растение водится только на Дальнем Востоке и помогает бороться с воспалительными процессами.

Зачастую после интенсивного лечения организм перестает реагировать на медикаменты и эффективность облучения уменьшается. Новое вещество поможет бороться с этими процессами и повысит интенсивность терапии. Выделили экстракт в лабораториях Дальневосточного университета, а эксперименты по его воздействию уже проводились в клинике в Германии.

Сергей Дышловой, старший научный сотрудник лаборатории биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии ДВФУ:

Это работа проводилась клиники Аппендорф, находящейся в Гамбурге в Германии — это очень большое медицинское учреждение, в котором также есть и научная составляющая. Их конечная цель — это конечно, создавать лекарства и лечить людей. И поэтому они двигаются в этом направлении. И поэтому если бы перспективы не было, они просто не заинтересовались нашей работой.

Дальнейшие исследования предполагают испытания на животных, и только после этого клинические опыты. Но этот процесс, по словам ученых, может занять не один год. Конечный препарат появится на полках не раньше, чем через 20 лет.