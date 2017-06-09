Радио REGNUM: первый выпуск за 9 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Порошенко заявил, что Украина отказывается от российского ядерного топлива;
- Президент Румынии зовет Трампа сдерживать «злокачественную» Россию;
- В Госдуме настаивают на смертной казни для террористов — с отсрочкой;
- Авторынок России пошёл в рост;
- Число жертв шаурмы на Дону продолжает расти;
- Ставрополье получит до 1 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводка.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/344