Кейптаун, 9 июня, 2017, 07:14 — ИА Регнум. В ночь на 8 июня в районе города Кейптаун обрушился сильнейший за последние 30 лет шторм, передает Die Tagesschau.

Иван Айвазовский. Бурное море ночью. 1853

В течение последних месяцев жители данного региона страдали от засухи и опустошения водохранилищ.

В ходе наступившего шторма молния вызвала пожар в доме, где погибла семья из четырех человек, еще четыре человека погибли в результате обрушения задний.

Десятки домов затоплены, больницам и школам нанесен серьезный урон.

Более 11 тыс. людей покинули город Найсна в Капской провинции ЮАР, спасаясь от пожаров.

Местные СМИ сообщают о 50 мм осадков в некоторых прибрежных районах, и волнах, высотой 12 м.

Сотрудники МЧС прибыли на помощь в регионы, где в последующие дни будут вести поисково-спасательные операции.