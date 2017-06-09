Берлин, 9 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Ордера на арест 350 исламистов в Германии не были приведены в исполнение, передает 8 июня Die Tagesschau.

Fidh.org Арест

Об этом сообщило Федеральное правительство на запрос от фракции Зеленых в бундестаге.

«То, что сотни исламистов находятся на свободе — ужасно, — комментирует ситуацию эксперт по внутриполитическим вопросам от фракции Зеленых в бундестаге Ирена Михалик. — Мы смотрим на теракты прошлых лет, на теракты 2017 года и видим одно и то же: террористы были знакомы органам безопасности».

Михалик подчеркивает важность «даже самых мелких преступлений» со стороны исламистов. Она привела в качестве примера террориста Аниса Амри, устроившего теракт на Рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года.

«Дело Амри показывает нам, что нельзя недооценивать любых преступников», — добавляет эксперт, ссылаясь на то, что Анис Амри числился в органах безопасности как виновный за мелкие правонарушения.

Она призывает органы безопасности к ответственной работе и борьбе с проявлением радикального ислама, выраженного «даже» в мелких преступлениях.