Нью-Дели, 9 июня, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Индии продолжаются стычки между фермерами и полицейскими, сообщает 8 июня Die Tagesschau.

Фермер. Индия

Массовые волнения длятся на протяжении уже нескольких дней.

Около сотни полицейских были отправлены в центральный штат страны Мадхья-Прадеш, чтобы усмирить взбунтовавшихся фермеров, которые вышли на улицы в знак протеста против демпинговых цен на сельскохозяйственную продукцию.

Они требуют справедливых цен на фермерскую продукцию, а также смягчения кредитных норм.

Индийские СМИ сообщили, что массовые протесты начались 1 июня, за неделю погибли шесть фермеров, восемь — тяжело ранены.

8 июня стало известно, что пять из шести фермеров были расстреляны полицейскими, когда пытались поджечь полицейский участок.

Как сообщает The Times of India, стычки могут прекратиться, если правительство «пойдет навстречу» демонстрантам и выполнит часть их требований.

Напомним, что в 2017 году произошел обвал цен на фермерскую продукцию, из-за этого пострадали многие сельскохозяйственные отрасли, в которой задействована половина жителей страны.

Сфера сельского хозяйства обеспечивает 15% индийского ВВП.

В период с 2011 по 2015 год около 1600 фермеров покончили жизнь самоубийством, так как не смогли справиться с последствиями экономической ситуации.