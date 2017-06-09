Германия выделит €3,5 млн для содержания беженцев в Ливии
Берлин, 9 июня, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар пообещал 8 июня в ходе своего визита в Ливию выделить €3,5 млн на содержание беженцев, передает Die Tagesschau.
Эти средства должны быть использованы для улучшения условий проживания беженцев.
Напомним, что многие беженцы из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки бегут в Ливию, чтобы оттуда по средиземноморскому маршруту добраться до стран Евросоюза.
Поток особенно увеличился в связи с закрытием балканского маршрута через Турцию весной 2016 года.
По пути в Италию в море гибнут сотни людей еженедельно.
«Наша цель — помочь Ливии в содержании мигрантов и в борьбе с работорговлей», — отметил Зигмар.
Министр посетил лагерь для беженцев близ Триполи.
«Люди там находятся в ужасных условиях, все это напоминает время рабства и зловещих тюрем», — прокомментировал состояние центра беженцев Зигмар.
На сегодняшний день в Ливии официально существуют 20 лагерей для беженцев, но неофициальных — намного больше, и никто не знает, в каких условиях там находятся мигранты, пишет издание.
В правозащитные организации не раз поступали сообщения и жалобы об изнасилованиях, пытках и работорговле.
По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), на сегодняшний день в Ливии находятся около 700 тыс. беженцев. В основном это мигранты из Сирии, Судана, Сомали, Египта и Нигера.
В начале 2017 года более 60 тыс. беженцев прибыли в страны ЕС с ливийских берегов, это на 26% больше чем за аналогичный период 2016 года. Около 1700 тыс. человек утонули в Средиземном море.