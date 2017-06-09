Берлин, 9 июня, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар пообещал 8 июня в ходе своего визита в Ливию выделить €3,5 млн на содержание беженцев, передает Die Tagesschau.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Эти средства должны быть использованы для улучшения условий проживания беженцев.

Напомним, что многие беженцы из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки бегут в Ливию, чтобы оттуда по средиземноморскому маршруту добраться до стран Евросоюза.

Поток особенно увеличился в связи с закрытием балканского маршрута через Турцию весной 2016 года.

По пути в Италию в море гибнут сотни людей еженедельно.

«Наша цель — помочь Ливии в содержании мигрантов и в борьбе с работорговлей», — отметил Зигмар.

Министр посетил лагерь для беженцев близ Триполи.

«Люди там находятся в ужасных условиях, все это напоминает время рабства и зловещих тюрем», — прокомментировал состояние центра беженцев Зигмар.

На сегодняшний день в Ливии официально существуют 20 лагерей для беженцев, но неофициальных — намного больше, и никто не знает, в каких условиях там находятся мигранты, пишет издание.

В правозащитные организации не раз поступали сообщения и жалобы об изнасилованиях, пытках и работорговле.

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), на сегодняшний день в Ливии находятся около 700 тыс. беженцев. В основном это мигранты из Сирии, Судана, Сомали, Египта и Нигера.

В начале 2017 года более 60 тыс. беженцев прибыли в страны ЕС с ливийских берегов, это на 26% больше чем за аналогичный период 2016 года. Около 1700 тыс. человек утонули в Средиземном море.