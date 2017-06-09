Лондон, 9 июня, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Премьер министр Британии Тереза Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон вновь избраны в парламент, сообщают 9 июня Sky News.

Парламент Великобритании

Комментируя свое избрание, Джонсон отметил, что «членам его партии придется больше слушать проблемы людей», сообщают Econo Times.

Джонсон избран в лондонских округах Аксбридж и Южный Руслип.

Напомним, 8 июня в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Окончательные результаты будут оглашены 9 июня.

По данным экзитполов лидирует партия консерваторов: вероятно, им удастся получить 314 мандатов, чего, однако, недостаточно для абсолютного большинства.

На втором месте — Лейбористская партия (266 мест), на третьем — Шотландская национальная партия и на четвертом — Либерал-демократическая партия.