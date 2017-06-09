Казань, 9 июня, 2017, 06:06 — ИА Регнум.

Более 30 млн рублей задолженности и пени за просрочку по договору аренды земельного участка площадью 210 211 кв. метров в Казани придётся выплатить акционерному обществу «Судоходная компания «Татфлот». 8 июня судья Арбитражного суда Поволжского округа Альбина Фатхутдинова оставила решение суда первой инстанции в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sktatflot.ru Баржа

Истцом по данному спору выступило МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Арбитражный суд РТ ещё 21 июля 2016 года удовлетворил иск и взыскал 24 902 908 руб. 89 коп. арендного долга за период с 15 января 2015 года по 8 апреля 2016 года и 5 887 047 руб. 66 коп. пени. Но компания долг за аренду участка на улице Портовая в Вахитовском районе Казани не признала и попыталась обжаловать решение первой инстанции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, участок под здания и сооружения пассажирского управления, центрального грузового района и Волжского грузового района был передан АО «Судоходная компания «Татфлот» по договору от 19 июня 2012 года. Размер ежемесячного платежа установлен в размере 1 816 279 руб. 97 коп. Действие договора заканчивается 25 января 2061 года.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость спорного участка составляет 1 532 484 436,42 руб.

Последний месяц название судоходной компании у многих ассоциируется с историей о перегрузе пассажирского судна «Москва-130», которое ей принадлежит.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский теплоход следовал 21 мая в Казань с 440 пассажирами на борту, из которых 35 — это дети. Вместимость же судна составляет всего 300 человек, на это число рассчитаны и спасательные средства. Всего на борту в тот день было 345 спасжилетов, из них 30 — на детей и 8 спасательных плотов на 25 человек. Следственные органы уже подтвердили факт перегруза в 1,5 раза. В тот день сила ветра составляла 14−17 метров в секунду.

24 мая Московский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следственных органов и определил сменного капитана теплохода «Москва-130» Юрия Миронова под домашний арест до 22 июля.

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56-летний капитан проходит подозреваемым по пункту «а» части 4 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование уголовного дела продолжается.

После этого случая Приволжская транспортная прокуратура запустила «горячую телефонную линию». Позвонив на круглосуточный номер 8−800−250−19−55, каждый может сообщить о нарушении своих прав при перевозке водным транспортом.