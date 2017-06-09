Казань, 9 июня, 2017, 05:44 — ИА Регнум.

В дни прохождения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 в Казани закроют трамвайный маршрут №6, а для 13 автобусных и двух троллейбусных поменяют схему движения. Изменения коснутся тех маршрутов общественного транспорта, которые следуют через стадион «Казань Арена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andy03 Футбол

Временные разворотные пути для откорректированных маршрутов установят по пр. Ямашева. А маршруты, идущие по проспекту в обоих направлениях, укоротят.

Напомним, при предъявлении контролёру паспорта болельщика (FAN ID) и билета на матч в этот день проезд на всех видах общественного транспорта будет бесплатным с 0:00 до 23:59. Для иногородних болельщиков и гостей города автобусы, которые идут через стадион «Казань Арена», пометят специальной табличкой на лобовом стекле.

Кроме того, непосредственно в дни матчей расписание общественного транспорта будет откорректировано в сторону увеличения времени работы на 4 часа. Для развоза зрителей будут работать около 400 автобусов и 20 трамваев по две секции в каждом. От железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2» в дни матчей пустят специальные шаттлы, которые будут следовать через станции метро «Кремлевская» и «Козья слобода» до остановки «ул.Адоратского».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи Кубка в четырёх городах России пройдут с 17 июня по 2 июля, но в Казани первая игра запланирована на 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.