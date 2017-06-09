Киев, 9 июня, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Введение Киевом визового режима с Россией слишком дорого обойдется украинским налогоплательщикам, сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина дефолт через 10 дней

«Если мы говорим о том, что мы вводим визовый режим, нам нужно минимум 1,5−2 миллиарда гривен на создание разных консульских учреждений. Создавать новый пограничный контроль в «серой зоне», — отметила она. — Это значит, что мы оттягиваем границу внутрь Украины?»

По словам Луценко, от «российских диверсантов» этими мерами все равно не отгородиться. Сейчас вводить этот режим нецелесообразно.

6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Киев введет в отношении России визовый режим, то Москва ответит зеркальными мерами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возглавляемое им министерство полностью готово к выполнению процедур, необходимых для введения визового режима с Россией. Он подчеркнул, что для всех, въезжающих на Украину из России, следует ввести биометрические паспорта.