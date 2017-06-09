Казань, 9 июня, 2017, 04:57 — ИА Регнум.

Банк «АК БАРС» с 9 июня начинает приём платежей от заёмщиков банка-банкрота АО «Анкор Банк». Ежемесячные платежи (основной долг и проценты по договору) будут приниматься без комиссии во всех офисах, терминалах и банкоматах финансово-кредитной организации. Внести платёж можно по более чем 35 адресам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платеж

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Напомним, 10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка». «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора.

С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.