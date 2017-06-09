Доха, 9 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Список из 59 человек — в основном жителей Катара и Египта, «причастных к террористической деятельности», опубликовали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, сообщает Al Jiazeera.

Катар

В совместном заявлении, сделанном от лица четырех стран, говорится, что все эти люди, связанные с терроризмом, получали от Катара поддержку. Речь идет в том числе и о высокопоставленных политиках, таких как бывший катарский министр Абдулла бин Халифа Аль Тани.

Среди египтян упоминается глава Международного союза мусульманских ученых Абдуллах Юсуф аль-Кардави, тесно связанный с группировкой «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также в перечне находится ряд представителей бизнеса и 12 компаний, финансируемых из Катара. В числе этих организаций как те, что находятся на катарской территории, так и те, что работают в Бахрейне и в Ливии.

В список попали благотворительные организации и, например, находящееся в Дохе подразделение американской компании Apple.

Напомним, четыре страны — Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн — разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив Доху в финансировании террористических структур и попытке дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Позже к этим странам присоединились еще шесть государств (Ливия, Йемен, Мальдивы, Маврикий, Македония и Коморские острова).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани указал на важность борьбы с финансированием террористических и экстремистских группировок.