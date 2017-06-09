Берлин, 9 июня, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Немецкий институт Infratest dimap провел с 6 по 7 июня 2017 года социологический опрос среди тысячи жителей Германии, пишет Die Tagesschau.

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В одном из вопросов респондентам нужно было ответить, доверяют ли они США и России? Результаты показали, что граждане Германии доверяют обеим странам одинаково. 21% респондентов считают, что США и России можно доверять.

Данный опрос проводится в течение нескольких лет, поэтому, если посмотреть динамику, то можно увидеть, насколько упало доверие немцев к США. В ноябре 2016 года России доверяли 25% респондентов, а США — 59%.

Так критически к оценке США немцы еще не относились, пишет издание.

Эксперты связывают нисходящий тренд доверия США с выборами президента, которым стал Дональд Трамп, а также с тем, что он объявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату.

Напомним, что Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 2015 года, ссылаясь на то, что это будет значительно тормозить рост американской экономики.