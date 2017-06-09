Владивосток, 9 июня, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Часть вопросов по выделению земельных участков многодетным семьям могла быть уже закрыта, если бы администрация Приморского края не перетянула на себя дополнительные полномочия. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева, назвав комментарий Владимира Миклушевского по этой теме, озвученный в рамках «Прямой линии» накануне, 8 июня, лукавым.

Primorsky.ru Приморье

Читайте также: Многодетные Приморья оказались в заложниках: землю дали, строить запретили

«К сожалению, меня в этот раз не пригласили на «Прямую линию», хотя все предыдущие годы я на ней присутствовала. Могу сказать, что тот ответ, который опубликован в СМИ, весьма лукав. Говорится, что в ближайшее время будут сформированы 2 тысячи участков. Я обладаю другой информацией, которая была озвучена и.о. главы города Владивостока. В ближайшее время вообще никакой выдачи участков не будет», — акцентировала общественница.

«Существенную роль вот как раз теперь сыграл именно край, потому что забрал ряд полномочий по утверждению проектов планировки. Именно край сделал проект планировки по массиву Артековской, где предполагается около 1 тыс. участков. Край делал его 2 года, сделал с существенными замечаниями, и этот проект опять возвращён на доработку в департамент градостроительства, — добавила Ирина Медвдедва. — Если бы полномочия не были переданы, либо если бы действительно краевой департамент градостроительства с самого начала правильно воспринял позицию, что это надо делать, и сделал бы в первый год проект, я думаю, часть вопросов сейчас была бы уже закрыта».

Кроме того, общественный советник губернатора поставила под сомнение позицию Владимира Миклушевского относительно получения многодетной семьёй земли в другом районе. Для примера глава Приморья назвал Владивосток и Шкотовский район, уточнив, что между ними должно быть подписано соответствующее соглашение.

«Единственные районы, которые подписали соглашение с Владивостоком, — Ольгинский район и Спасск-Дальний. Кто туда поедет? Все близлежащие муниципальные образования входящие, в том числе во Владивостокскую агломерацию, таких соглашений не заключили, потому что и сами испытывают крайние трудности с предоставлением земельных участков, — прокомментировала Ирина Медвдедва. — Так, в Шкотовском районе существует ряд трудностей из-за того, что Минобороны РФ не передало земли в полном объёме, как обещало. Вторая сторона медали — очень сложный вопрос возникает с бюджетом. За чей счёт будут формироваться участки? За чей счёт будет строиться инфраструктура?»

Читайте также: «Остаётся только мечтать» — многодетные Приморья о выделении земли

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «Прямой линии», которая состоялась накануне, 8 июня, губернатор Приморья Владимир Миклушвский заявил, что многодетным Владивостока передана примерно 1,9 тыс. земельных участков. Он добавил, что проблема будет закрыта, если на местах оперативно сформируют ещё около 2 тыс. участков.