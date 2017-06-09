Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Москва, 9 июня, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Смена президентов США не меняет американской политики, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент из фильма «Интервью с Путиным» опубликовано на YouTube.

«При этом что любопытно, президенты в Вашей стране меняются, а политика — нет», — сказал он.

Напомним, первая серия документального фильма «Интервью с Путиным» выйдет на кабельном телеканале Showtime 12 июня. Фильм представляет собой развернутое интервью с российским президентом.

Оливер Стоун провел с Путиным 12 бесед. Над фильмом он работал два года.

Целью Стоуна, как он объяснил, было предотвращение ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Он намерен предоставить своей стране возможность ознакомиться с иной точкой зрения, отличающейся от общепринятой в США.

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В одном из интервью Путин отметил, что если бы между Вашингтоном и Москвой началась «горячая» война, ее никто бы не пережил. При этом он подчеркнул, что, как бы ни складывались отношения между странами, «надежда всегда есть».

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